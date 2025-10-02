«Реальная жизнь — это мрак». Мирослав Mira Колпаков рассказал, почему вернулся в Dota 2

Саппорт Aurora Мирослав Mira Колпаков объяснил, почему решил возобновить карьеру после перерыва. В интервью он признался, что ему стало скучно вне киберспорта.

Мой уход на перерыв как раз был для того, чтобы подумать, нравится ли мне всё ещё играть в «Доту» или я уже это делаю ради денег. Я посидел полгода в реальной жизни: гулял, путешествовал, занимался своими делами, ел вкусную еду. Короче, были все блага. Но я поймал себя на мысли, что мне скучно жить. Это вообще неинтересно. Реальная жизнь — это чёртов мрак, для каких-то нормисов. Я такое не принимаю и не приму. Поэтому я вернулся в виртуальный мир «Доты».

По словам Колпакова, виртуальный мир для него гораздо привлекательнее.

Виртуальный мир более интересный, в разы больше возможностей. В реальной жизни ты всего лишь ничтожный человек.

Mira приостановил карьеру вскоре после The International 2024 и вернулся в феврале 2025-го, став игроком Aurora.