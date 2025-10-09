Что известно об обновлении Mounts of Mayhem для Minecraft

Разработчики Minecraft наконец поделились подробностями о Mounts of Mayhem — четвертом за 2025 год крупном обновлении для игры. Портал PC Gamer изучил официальный блог авторов и рассказал о главных фишках предстоящего патча.

© Microsoft

Дата релиза обновления Mounts of Mayhem

Пока у обновления нет конкретной даты релиза, но, учитывая недавний выход патча Copper Age, оно наверняка выйдет как минимум через пару месяцев. По словам разработчиков, Mounts of Mayhem станет четвертым контентным патчем 2025 года — то есть, релиз состоится до нового года. Для контекста, в 2024-м последнее крупное обновление для Minecraft вышло в декабре.

Что нового будет в Mounts of Mayhem

Mounts of Mayhem делает акцент на новых ездовых животных, поэтому можно ожидать, что «парк» транспорта пополнится новинками. Хотя некоторые из них созданы на базе уже доступных в Minecraft животных, часть будет совершенно новой. Например, наутилус — подводный моллюск, которого можно приручить с помощью иглобрюхов и нацепить на него седло, чтобы исследовать подводный мир. Игрокам даже не придется беспокоиться о кислороде, потому что в седле наутилуса они получат временный бафф, который позволяет находиться под водой дольше. Хотя иногда все-таки придется всплывать на поверхность за воздухом.

Для наутилусов также можно будет скрафтить броню из меди, железа, золота, алмазов и незерита. Поскольку под водой обитает множество враждебных мобов, защитная броня для моллюска станет неплохим подспорьем для ныряльщиков. Одним из этих мобов будут зомби-наутилусы — верхом на них на игрока будут охотиться утопленники.

Помимо наутилуса в Minecraft наконец появятся зомби-лошади. Их можно было спаунить в творческом режиме еще с 2013 года, но в режиме выживания они были недоступны. Теперь же их можно будет отыскать в саваннах и на равнинах. Как и все прочие лошади, их зомби-варианты не атакуют игрока, но то же самое нельзя сказать о жокеях. Если выбить врага из седла, то мертвого скакуна можно будет забрать себе. Правда, важно помнить, что они, как и обычные зомби, горят на солнечном свете — покататься на них без опаски можно лишь ночью.

Наконец, последней фишкой Mounts of Mayhem, о которой рассказали разработчики, станет копье — совершенно новый вид оружия. Оно даст игроку преимущество в верховом бою, поскольку дальность атаки у него больше, чем у меча. Игроки смогут атаковать мобов как в пешем сражении, так и заряжая удары верхом на животном.