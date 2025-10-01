Производительность Resident Evil Requiem на Switch 2 удивила даже разработчиков

Геймдиректор Resident Evil Requiem Коси Наканиси рассказал о работе по адаптации игры под Nintendo Switch 2 и оценил результаты работы.

© кадр из игры

По словам Наканиси, Requiem не урезали, чтобы он лучше работал на портативной консоли, а сразу делали адаптивным под разные устройства. Процесс создания, по его словам, проходил «довольно гладко». Наканиси добавил, что большой вклад в разработку для Nintendo Switch 2 сделали специалисты из Capcom. Результат команду приятно удивил, уверяет он.

Отметим, что специалисты из Digital Foundry оценили техническое состояние Resident Evil Requiem на Switch 2 не очень хорошо. Они отметили низкое разрешение и не самое лучшее качество текстур.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Авторы ранее рассказывали, что хотят показать новые места Раккун-Сити.