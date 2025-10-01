Автор Undertale назвал свой подход к созданию игр «не очень эффективным»

Создатель культовой Undertale и Deltarune Тоби Фокс, по его собственным словам, использует при создании игр «не очень эффективный» метод. В шутку он даже назвал его «глупым».

© кадр из игры

Игры Фокса состоят из уникальных встреч, механик, головоломок и прочих фишек. Разработчик старается не полагаться на простую «подгонку цифр в базе данных», благодаря которой можно придать «старому» контенту ощущение вариативности.

К примеру, «в других RPG могут встречаться враги, использующие преимущественно только физические атаки. Внешний вид и анимация могут отличаться, но уязвимость, здоровье и другие характеристики можно практически мгновенно изменить в базе данных.

В Deltarune мы не можем полагаться только на подгонку цифр. Всё в игре — это просто контейнер для ещё невиданных фишек», — объяснил Фокс.

Более «умный» путь в данном контексте — это переработка и доработка уже имеющихся идей, ассетов и прочего. При этом Фокс признаёт, что его подход всё же работает, так как «очевидно, многие довольны результатами».

«У каждого врага имеются новые траектории полёта пуль, новые [действия], а в каждой локации — новые головоломки и так далее. Я не считаю это чем-то хорошим или плохим, в конце концов, Final Fantasy — одна из моих любимых RPG…, но выбранный мной метод разработки не очень эффективен», — подытожил разработчик.

Сейчас Фокс продолжает трудиться над ролевым приключением Deltarune. Напомним, что первая глава игры вышла в 2018 году, вторая — в 2021 году, а третья и четвёртая — в 2025 году.

Следующая глава ожидается во второй половине 2026 года.

В Steam у Deltarune «крайне положительный» рейтинг с 98% одобрения.