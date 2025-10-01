Фанат подкараулил сотрудников Rockstar и попытался выведать новости о GTA 6

В игровом сообществе коллективно осудили поведение пользователя под ником BackonBoulevard, который вышел на охоту за новостями о Grand Theft Auto VI.

© кадр из игры

Вернее, не вышел, а вылетел. Прямо к офису Rockstar North в Эдинбурге, Шотландия.

BackonBoulevard опубликовал небольшой ролик, в котором заявил, что «очень устал сидеть без ответов», поэтому решил отправиться донимать простых сотрудников Rockstar прямо на улице. Там ему, к сожалению, попались две жертвы, на которых обрушились вопросы вроде «Когда перенос?» и «Когда следующий трейлер?». Ответов он не получил.

Конечно, попытки привлечь к себе внимание подобным образом будут всегда. Летом мы рассказывали о том, как другой хайпожор заснял на видео одного из сотрудников Sucker Punch во время работы над Ghost of Yotei.

Некоторые пользователи считают, что новости об инцидентах помогают зачинщикам достичь главной цели — собрать «клики» и «лайки». Другие надеются, что информационный шум приведёт к тому, что за такие действия будут привлекать по закону — арестами и штрафами.

Если вы тоже устали сидеть без ответов и уже порываетесь купить билет на самолёт — остановитесь прямо сейчас. У GTA 6 есть официальная дата релиза — 26 мая 2026 года. А ещё игру переведут на русский язык. Второй трейлер можно посмотреть ниже, а здесь — подробный разбор.

Если игру перенесут — нам обязательно скажут. Когда покажут новый трейлер — сразу дадим вам знать.