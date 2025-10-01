Acer представила в России 27-дюймовый IPS-монитор B277UD3

На рынке появился монитор Acer Vero B277UD3
Корпус монитора на 85% состоит из переработанного пластика. Еще 5% материалов — это пластик, собранный у побережья. Модель поставляется с эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана. Также предусмотрено крепление VESA 100х100 мм.
Монитор получил IPS-матрицу с разрешением WQHD (2560х1440 пикселей). Частота обновления экрана составляет 100 Гц. Поддерживаются технологии AMD FreeSync и HDR10. Время отклика заявлено на уровне 4 мс. Яркость панели достигает 350 кд/м².
Главной особенностью модели стала встроенная 5-мегапиксельная веб-камера с микрофоном. Для подключения периферии предусмотрен USB-хаб с двумя портами типа А. Модель оснащена портом USB-C с поддержкой подачи питания до 90 Вт для зарядки ноутбука. Наличие KVM-переключателя позволяет управлять двумя компьютерами с одного комплекта клавиатуры и мыши. Режимы PiP/PbP выводят изображение с двух источников одновременно.
В мониторе используются технологии снижения нагрузки на глаза. Функция Flickerless устраняет мерцание подсветки, а BlueLightShield Pro уменьшает долю синего света. Матовое покрытие экрана снижает блики.
Основные характеристики Acer Vero B277UD3:
Диагональ: 27”
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 2560x1440
Частота обновления: 100 Гц
Минимальная задержка: 4 мс (GtG)
Поддержка AMD FreeSync
Яркость: до 350 кд/м²
Порты: 1х HDMI 2.0, 1х DP 1.2, 1х DP Out, 1х USB-C (90 Вт), 2х USB-A, 3,5-мм разъем для наушников
Встроенные динамики 2х 3 Вт
Веб-камера на 5 Мп со встроенным микрофоном
Эргономичная подставка
Поддержка VESA 100 х 100 мм