В Японии Ghost of Yotei оценили ниже Ghost of Tsushima
Авторитетный японский журнал Famitsu выставил оценки сразу нескольким крупным новинкам. Напомним, что каждую игру оценивают 4 обзорщика, чьи баллы потом суммируются.
Самурайский экшен Ghost of Yotei получил 39 баллов из 40 или 9/10/10/10 баллов.
Это чуть ниже оценки «идеальной» Ghost of Tsushima, которая в своё время получила 40 баллов — все десятки!
Релиз Ghost of Yotei ожидается завтра на PS5. Для неё готовят патч первого дня.
Лутер-шутер Borderlands 4 оценили на 33 балла из 40 или 9/8/8/8 баллов.
Похоже, что две последние игры серии, не считая New Tales from the Borderlands, обзорщикам Famitsu понравились больше: 35/40 баллов у Borderlands 3 и 36/40 баллов у Tiny Tinaʼs Wonderlands.
Наш обзор Borderlands 4 — игра мускулами, которая доступна на PC, PS5 и Xbox Series. Для игры уже тизерят DLC.
Аркадная гонка Sonic Racing: CrossWorlds получила 33 балла из 40 или 8/9/8/8 баллов.
Предыдущую гоночную игру серии Sonic the Hedgehog — Team Sonic Racing 2019 года — оценили на балл больше, 34/40.
Sonic Racing: CrossWorlds уже доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch. В 2026 году её ждёт коллаборация с Mega Man.