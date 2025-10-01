Фанаты призывают бойкотировать Yakuza Kiwami 3 из-за актера

Некоторые игроки призывают бойкотироватьанонсированный ремейк Yakuza Kiwami 3, если разработчики не сменят одного из актёров.

© кадр из игры

В Kiwami 3 роль злодея Го Хамадзаки досталась японскому актёру Тэруюки Кагава. Он знаменит у себя на родине, некоторое время был рекламным лицом бренда Toyota и участвовал в фильмах, которые известны по всему миру. Карьера Кагавы пошатнулась в 2022 году, когда в СМИ всплыла история с домогательствами к хостес отеля. Сообщалось, что он облапал девушку, снял с неё бюстгальтер и показал его знакомым. Кагава извинился за инцидент, однако скандал сказался на его профессиональной деятельности.

Именно эту историю и нашли фанаты серии Yakuza, часть из которых возмутилась выбором авторов игры. В сети уже появилась петиция, создатели которой призывают сменить каст и угрожают бойкотом Yakuza Kiwami 3, если Кагава останется. На данный момент свои подписи оставили 2600 человек. Кроме того, ситуация с актёром активно обсуждается на Reddit.

Напомним, что Yakuza Kiwami 3 выйдет 12 февраля 2026 года на PC, PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Вместе с ней выпустят спин-офф под названием Dark Ties, который расскажет историю антагониста оригинальной игры Ёситаку Минэ.