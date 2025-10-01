Датамайнер нашел в Baldurʼs Gate 3 удаленный диалог Джахейры и Хальсина

Аналитик данных под ником Autistichalsin нашёл в файлах Baldur’s Gate III удалённый диалог Джахейры и Хальсина. Он раскрывает линию конфликта персонажей.

© кадр из игры

Разговор касается судьбы Проклятых земель. В нём Джахейра и Хальсин спорят о том, что обе стороны понесли потери и ситуация могла бы быть иной, если бы Арфисты помогли защитить территорию.

Хальсин: Когда-то друиды стояли плечом к плечу с арфистами на этой самой земле. Но потом ты ушла вместо того, чтобы помочь снять это проклятие. Ты ушла, и мои друзья погибли. Мы были так близки. Вместо этого прошёл век, этот регион всё ещё страдает, а Анклав так и не оправился от потерь. Ты сама друид — ты должна понимать.

Джахейра: Конечно. Мы вместе свергли Кетерика, но все дорого заплатили за это и заплатили бы ещё больше. Если бы наши лидеры не сочли эту позицию… неприемлемой.

Также среди вырезанных фраз есть те, что раскрывают мотивацию Хальсина, который хочет снять проклятие. Он поясняет, что его отец в сражениях за эти земли потерял множество воинов, а сам он — близких друзей.

Напомним, что Baldurʼs Gate 3 недавно получила хотфикс с нативной версией для Steam Deck. Кроме того, разработчики исправили множество багов на других платформах и устранили причины вылетов игры на Xbox.