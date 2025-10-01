Данила donk Крышковец может стать лучшим игроком в истории CS

Блогер Евгений Райз высказался о перспективах Данила donk Крышковца. По его мнению, если Team Spirit не сбавит обороты на ближайших турнирах, рифлер способен войти в историю как величайший игрок CS:

На данный момент donk уверенно обгоняет ZywOo в рейтинге лучших игроков года. Думаю, Spirit будет достаточно не начать играть хуже, чтобы donk уверенно забрал второй топ-1 года подряд. В следующем году ZywOo будет уже 25, и он потихоньку пойдёт на спад. А значит donk будет иметь все шансы сначала сравняться с ZywOo и s1mple (по медалям MVP), а потом стать единолично лучшим игроком в истории CS.

Сейчас donk опережает француза Матье ZywOo Эрбо на 0,06 рейтинга в списке HLTV. За ними следуют m0NESY, tN1R и sh1ro. До конца сезона игроков ждут четыре крупных турнира, включая StarLadder Budapest Major. Spirit в ближайшее время выступит на ESL Pro League Season 22 в Стокгольме с призовым фондом $ 400 тыс.