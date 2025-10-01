Авторы SOMA и Amnesia показали тизер своей новой игры в отеле Samsara

В конце сентября студия Frictional Games внезапно выпустила патч для культового хоррора SOMA. В нём в игру добавили «подозрительные письма», которые в итоге привели фанатов на официальный сайт вымышленного отеля Samsara.

Спустя неделю фанаты также обнаружили на сайте полноценный тизер будущего проекта от шведских разработчиков. В тизере можно увидеть некоторые интерьеры той самой гостиницы без каких-либо подробностей.

Видео доступно на YouTube-канале Frictional Games. Права на видео принадлежат Frictional Games.

В описании к ролику авторы поблагодарили фанатов за участие в обнаружении тизера и заявили, что готовят свой новый проект совместно с издательство Kepler (оно издавало недавние Clair Obscur: Expedition 33 и Rematch). Судя по всему, подробности новой игры от авторов SOMA и Amnesia появятся в ближайшее время.