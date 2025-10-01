Чем дороже процессор, тем меньше пользы от дорогой DDR5 в нём
На YouTube-канале Ancient Gameplays продемонстрировали, как в современных играх показывают себя R7 9700X и 7900Х3D с DDR5 5600 vs 6000 vs 6200 vs 6400 МГц.
Сборка на AM5 состояла из кулера Enermax Aquafusion 360, матплаты Asrock B650E Taichi, матплаты 2x16 ГБ - Flare X5 6000 МГц CL32 (6000 МГц CL30), SSD (Nvme) на 1 ТБ, блок питания Enermax Revolution D.F.X 1050W (80+ Gold), корпус Enermax StarryKnight SK30.
Всего в тестировании участвовали 16 игр. Среди них были Banishers: Ghosts of New Eden, Assetto Corsa: Competizione, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops 6, Hogwarts Legacy, Counter Strike 2, Spider-Man 2, The Riftbreaker, Hitman 3, Need For Speed: Unbound, PUBG: Battlegrounds, Fortnite, The Last of Us: Part 2, The Witcher 3.
В CS 2 с 7900Х на DX 11, с пресетом Low и CMAA2 средняя частота кадров была в 1080р максимальной с DDR5 6200 МГц и CL32 (IS), минимальной - с DDDR5 5600 CL32. В 1440р ситуация оказалась той же. При переходе на 7900Х3D разница между конфигурациями стала ещё меньше, чем была до этого.
Со всеми замерами можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.
Вывод
Разница в производительности с 9700Х в среднем оказалась самой большой между DDR5 6200 CL32 (IS) + FCLK и DDR5 5600 CL32. В 1080р она составила 8,8%, в 1440р - 5,3%.
Что касается 7900Х3D, то с ним производительность увеличилась всего на 2,1% (в 1080р) и 0,9% (в 1440р) при сравнении самой медленной и самой быстрой конфигурации. Подробнее вы можете посмотреть на скриншотах выше.