Пользователи из ряда стран раскритиковали Steam за региональные цены

Некоторые пользователи платформы Steam потребовали от Valve пересмотреть действующую систему регионального ценообразования. Геймеры из ряда государств выразили недовольство, утверждая, что стоимость игр в их регионах оказывается завышенной на 20–30% по сравнению с ценами в США. О проблеме широко заговорили после того, как на нее обратил внимание блогер Water CS2, а затем о ситуации написало издание GamesRadar. Об этом в свою очередь сообщило издание DTF.

В качестве наглядного примера некорректности расчетов был приведен недавний релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. В США игра предлагается за $70 (примерно 5,7 тыс. руб. по курсу на 1 октября 2025 года. – «Газета.Ru»), тогда как в Польше ее цена установлена на уровне 370 злотых. Эта сумма эквивалентна $102 (8,3 тыс. руб.), что означает переплату польских покупателей более чем на $30 относительно американского прайса.

По данным Water CS2, эта ситуация не является единичной: региональные расценки регулярно превышают долларовый эквивалент на 20–30%. Как выяснилось, корень проблемы кроется в самой механике региональных цен Steam.

Valve не обновляла курсы конвертации с момента их первичного внедрения в 2022 году. На тот момент польская валюта находилась на одном из своих наиболее слабых уровней, и компания до сих пор использует эти устаревшие курсы, которым уже три года.

Сообщество активно поддержало автора. В комментариях многие геймеры, столкнувшиеся с этой проблемой, подтвердили серьезность ситуации. В частности, один из польских пользователей отметил, что для молодого человека с ограниченными финансовыми возможностями более справедливое ценообразование было бы крайне важно. Другой игрок поблагодарил блогера за поднятие вопроса, добавив, что предыдущие попытки привлечь внимание англоязычных СМИ и блогеров были безуспешными.

Обсуждения на платформе Reddit показали, что аналогичные претензии выдвигают игроки из Сербии, Турции и других стран. Они настаивают, что, несмотря на многочисленные обращения, Valve продолжает бездействовать.

Впрочем, некоторые пользователи считают, что прямая ответственность за высокие региональные ценники лежит не на Steam, а на самих издателях. По их мнению, разработчики или правообладатели могут самостоятельно устанавливать стоимость, игнорируя рекомендованные платформой значения.

