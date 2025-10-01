Американка с ребенком на руках победила в турнире Mortal Kombat

Во Флориде прошел турнир по Mortal Kombat XL, где главным событием стала победа киберспортсменки под ником Legi0n. Всего через пять дней после рождения дочери и перенесенного кесарева сечения она вышла на соревнования и смогла пройти весь турнир, сообщает Dexerto.

Особое внимание привлек полуфинал, где Legi0n обыграла собственного супруга. В финале она завоевала не только главный приз — $28 (около 2,3 тыс. руб.) и путевку на крупный киберспортивный турнир DreamHack Atlanta, но и признание сообщества. История Legi0n вызвала широкий отклик в киберспортивном сообществе и за его пределами из-за фото, на котором девушка участвует в киберспортивном турнире с дочерью в руках.

В повседневной жизни Legi0n работает 3D-художником. Несмотря на ограниченное время между восстановлением после родов, заботой о новорожденной дочери и профессиональной деятельностью, ей удается поддерживать форму в киберспорте, даже при редких тренировках.

Mortal Kombat XL — компьютерная игра в жанре файтинга от NetherRealm Studios, вышедшая в 2016 году для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Это дополнение, доступное для оригинальной Mortal Kombat X.

