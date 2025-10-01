PCGH опубликовала топ-180 видеокарт, вышедших за последние 16 лет

Немецкое издание PCGamesHardware составило масштабный рейтинг производительности 180 графических карт, вышедших с 2009 по 2025 годы.

Сравнение проводилось в синтетическом тесте 3DMark Fire Strike и в ролевой игре The Witcher 3.

Разница между крайними позициями оказалась колоссальной. В 3DMark Fire Strike флагманская RTX 5090 набрала 78 844 балла, в то время как Radeon HD 5450 — всего 259. Таким образом, разрыв более чем в 300 раз.

В игровых тестах лидер рейтинга показал результат примерно в 240 раз выше, чем видеокарта в самом низу списка. Для сравнения, актуальная RTX 5090 обеспечивает в 10 раз больше кадров в секунду, чем легендарный GTX Titan.

Итоги исследования наглядно демонстрируют прогресс индустрии за последние полтора десятилетия — от карт, способных запускать лишь базовые проекты, до решений, уверенно работающих в 4K с сотнями кадров в секунду.