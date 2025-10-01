Свежий драйвер Intel ARC B580 устранил «просадку» в связке со слабыми процессорами

Одной из главных претензий к видеокарте Intel ARC B580 была потеря до 20% производительности в связке с бюджетными или устаревшими процессорами.

© Ferra.ru

Однако свежий драйвер ARC Graphics 101.8132 заметно изменил ситуацию. Авторы канала Hardware Unboxed протестировали B580 с Ryzen 5 5600 и выяснили, что в большинстве игр её показатели почти не уступают результатам в паре с топовым Ryzen 9 9800X3D.

Исключение составили проекты с высокой нагрузкой на CPU, например Marvel's Spider-Man 2, где разница всё ещё заметна.

© YouTube

Таким образом, обновление драйверов делает ARC B580 куда более универсальной картой, снимая ограничения для пользователей на недорогих сборках.