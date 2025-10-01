Компьютерные клубы Китая массово перейдут на Ryzen 9000X3D ради 1000 fps

Одна из старейших и крупнейших сетей киберспортивных клубов Китая Wangyu Esports заключила партнёрство с AMD и объявила о масштабном переходе на процессоры серии Ryzen 9000X3D.

© Ferra.ru

Новые чипы обещают до 1000 кадров в секунду в популярных киберспортивных дисциплинах.

Wangyu Esports существует более 20 лет и объединяет клубы более чем в 80 городах Китая и за его пределами. У сети свыше 30 млн участников и около 56 млн посещений в год, что делает её крупнейшим киберспортивным кафе в стране.

© Wccftech

AMD ранее заявляла, что процессоры Ryzen 9000X3D способны выдавать 1000 fps в таких играх, как CS2, Valorant, League of Legends и PUBG. Однако эксперты отмечают, что пока мониторы с частотой 1000 Гц отсутствуют, поэтому достичь реальной пользы от таких значений сложно.

Тем не менее тренд на рост частоты кадров очевиден: уже доступны дисплеи свыше 500 Гц, и переход Wangyu Esports к новым CPU — шаг к максимально плавному игровому опыту для профессионалов.