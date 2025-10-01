Обновление Windows 11 ускорило систему и добавило больше ИИ-фишек

Microsoft выпустила обновление Windows 11 KB5065789 для версии 24H2.

Оно доступно как опциональное и ставится вручную через Windows Update или в виде отдельного .msu-файла.

Главные изменения связаны с интеграцией искусственного интеллекта. В «Проводнике» появился новый пункт AI Actions: по правому клику на изображении можно быстро запустить поиск через Bing, размыть фон или убрать объекты в «Фото и Paint. В будущем аналогичные функции появятся для файлов .txt и .pdf.

Кроме того, улучшился инструмент Click to Do на Copilot+ ПК, добавивший новые ИИ-действия вроде резюме текста и обратного поиска картинок.

Из практических нововведений — возможность перемещать индикаторы громкости и яркости по экрану, новая страница «Продвинутые настройки» с управлением «Проводником», GitHub-интеграцией и снятием лимита в 260 символов для путей.

Microsoft также ускорила загрузку контекстных меню, благодаря чему «Проводник» стал заметно отзывчивее.