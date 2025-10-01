Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал лидером продаж в Steam за неделю

Чемпионат.com

Сразу после релиза футбольный симулятор EA Sports FC 26 занял первое место в недельном чарте игр Steam за период с 23 по 30 сентября. На второй строчке расположилась ещё одна новинка — хоррор Silent Hill f.

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал лидером продаж в Steam
© Чемпионат.com

В топ-10 по итогам недели также попали Hades 2, Sonic Racing: CrossWorlds и предзаказ Battlefield 6, которая выйдет в ноябре. При этом одну из верхних позиций в списке сохраняет Dying Light: The Beast.

Чарт продаж Steam со 23 по 30 сентября:

  • EA Sports FC 26 (новинка);
  • Silent Hill f (новинка);
  • Dying Light: The Beast;
  • Battlefield 6 (предзаказ);
  • Hades 2 (новинка);
  • Borderlands 4;
  • Megabonk;
  • Sonic Racing: CrossWorlds (новинка);
  • Cyberpunk 2077;
  • Dead by Daylight.