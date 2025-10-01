NVIDIA выпустила драйвер перед релизом Battlefield 6

Компания NVIDIA выпустила специальный драйвер Game Ready, предназначенный для Battlefield 6. Об этом сообщил журналист Том Уоррен.

Драйвер 581.42 уже вышел и исправляет некоторые проблемы с приложениями Adobe и некоторые сбои в играх.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В комплект шутера войдут одиночная кампания, мультиплеер и королевская битва.

События Battlefield 6 развернутся в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии.