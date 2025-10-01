Новый экзоскелет сделал виртуальную реальность физически ощутимой

В мире виртуальной реальности тактильная обратная связь долго оставалась роскошью, доступной лишь с помощью громоздких и дорогих устройств или специальных костюмов. Но команда исследователей из Future Interfaces Group придумала Kinethreads — легкий экзоскелет, который буквально обвивает тело нитями и моторами, создавая ощущение настоящей поддержки мышц и сопротивления объектов в VR. Результаты работы были опубликованы в ACM Symposium on User Interface Software and Technology.

Система использует нейлоновые нити, проходящие по тканевым каналам костюма, и компактные моторы, выполняющие роль «искусственных сухожилий». При активации нити натягиваются и мягко подтягивают мышцы, помогая управлять движением. Все это координирует маленький контроллер на базе Raspberry Pi с простыми скриптами Python.

Вес костюма меньше пяти килограммов, надеть его можно за полминуты. Несмотря на скромные размеры, Kinethreads создает до 120 ньютонов силы и виброобратную связь с частотой до 200 Гц. С ее помощью пользователь ощущает как легкое сопротивление при касании виртуального предмета, например, пожатие руки или отдачу от выстрела, так и сильный толчок, имитирующий взрыв или удар.

Доступная тактильная реальность

Kinethreads открывает дверь к VR с настоящей физической отдачей. Легкий жилет с десятью катушками создает напряжение нитей, имитируя вес, сопротивление и ускорение. Восемь моторов распределены по талии, два — на конечностях и голове. Такой подход позволяет моделировать широкий спектр сценариев: от подъема виртуальных предметов до защиты от ударов.

Тестирование показало, что костюм комфортен, легко надевается, не стесняет движения и подходит для продолжительных сессий. Пользователи отмечают удивительное ощущение «реальности» при взаимодействии с объектами и стабильную поддержку суставов. Простые материалы, продуманная инженерия и модульная конструкция открывают возможности для иммерсивных игр, образовательных программ и реабилитации для широкой аудитории.

