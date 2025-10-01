Геймерам пообещали возвращение российских команд в симулятор FIFA

После покупки EA Sports российские команды могут вернуться в симулятор FIFA, однако о свободной покупке игр россиянами говорить пока рано, сказал НСН Святослав Пегов.

После покупки разработчика видеоигр EA Sports инвесторами из Саудовской Аравии в симулятор FIFA могут вернуться российские команды. Об этом НСН заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

Группа частных инвесторов из Саудовской Аравии выкупила разработчика видеоигр EA Sports, приобретя права на все франшизы издателя: Battlefield, Need for Speed, FIFA, Sims, RPG студии BioWare (Mass Effect, Dragon Age). Об этом сообщило издание РБК. Пегов допустил, что в футбольный симулятор FIFA вернутся российские команды.

«Возвращение российских команд в футбольный симулятор EA FC (после разрыва отношений с FIFA он называется именно так), думаю, теперь вполне возможно. Правда, говорить о свободной покупке игр россиянами говорить пока не приходится — по-прежнему придется пользоваться иностранными аккаунтами. Возвращение прямых покупок вряд ли зависит от арабов, так как не они контролируют платежные системы, плюс головной офис ЕА в случае покупки все равно будет в Калифорнии, а значит, в юрисдикции США. Что касается навязывания каких-либо ценностей, не свойственных большей части потенциальной покупательской базы, не думаю, что арабские инвесторы будут этим заниматься, — они будут стабилизировать направление одиночных сюжетных игр», — сказал Пегов.

Собеседник НСН добавил, что Саудовская Аравия стремится стать лидером в индустрии цифровых развлечений.

«Покупка ЕА Sports Саудовской Аравией — это очередной показатель серьезности намерений этой страны стать мировым центром цифровых развлечений. Напомню, что компании Фонда государственных инвестиций уже принадлежат крупнейший мировой турнирный оператор ESL и крупнейшая турнирная платформа Faceit. Думаю, некорректно было бы говорить, что “саудовцы купили ЕА, потому что у них все плохо”. Просто так выкидывать $55 млрд никто не будет. Скорее, саудовский фонд увидел большие перспективы в компании для масштабирования их фактически “нацпроекта” по видеоиграм и киберспорту и воспользовался негативным трендом ЕА для ее покупки “на низах”. Направления спортивных симуляторов и мобильных игр стабильно растут и дают 73% прибыли компании. Думаю, что именно это направление и интересует саудовский фонд. Если говорить о самой компании, несмотря на внутренние скандалы и негативный медиафон, с 2010 по 2024 год акции компании выросли с 18$ до 150$. Поэтому назвать компанию плохой или убыточной сложно», — отметил эксперт.

Ранее советник по коммуникациям Axiom Game Labs Ярослав Мешалкин заявил, что продажа игрового гиганта Electronic Arts определенно приведет к тому, что контент в видеоиграх компании станет более консервативным.