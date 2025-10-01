В Steam стартовала крупная осенняя распродажа

В онлайн-магазине Steam стартовала масштабная сезонная распродажа.

В этот раз компания Valve даже подготовила для аудитории специальный трейлер.

По сниженным ценам пользователям предлагаются как хиты старых лет, так и относительно свежие проекты.

Например, скидку в 90% получили Control Ultimate Edition (149 руб.), Desperados III (130 руб.) и Code Vein (209 руб.).

Специальные предложения действуют и для некоторых громких летних релизов, среди них NINJA GAIDEN: Ragebound (748 руб. вместо 880 руб.), The King is Watching (399 руб. вместо 499 руб.) и RoboCop: Rogue City - Unfinished Business (1199 руб. вместо 1499 руб.).

Акция продлится неделю - до 6 октября.