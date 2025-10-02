Настоящие ассассины: кого набирали в ряды убийц-фидаев

Ассассины были врагами, которых боялись, и их лучшие агенты были невероятно умелыми. Иногда исторические источники называют их фанатиками, чьи мозги промыли с помощью религиозной индоктринации, но в реальности дела обстояли немного иначе. Портал medievalists.net рассказал, кем на самом деле были убийцы-фидаи и кого принимали в их ряды.

Фидаи фигурировали во многих убийствах, совершенных низаритскими исмаилитами в Сирии, и именно они оставили свой отпечаток в истории. Любой, кто знаком с серией игр Assassin’s Creed, по сути, также знаком с художественной интерпретацией фидаев. Они были малочисленной группировкой, как и многие другие элитные бойцы подобного рода, но их мощи вполне хватало для «внешнеполитических» махинаций низаритов.

Фидаев обучали выполнять опасные миссии по приказам их лидеров, зачастую с очень низким шансом выживания. Целями большинства их атак были важные фигуры, и нападения обычно происходили в публичных местах: в фидаи набирали лишь самых отважных и приверженных делу людей.

У фидаев была репутация неостановимых убийц, которые способны найти цель в любом месте и застать ее врасплох в самый неожиданный момент. При этом низариты совершенно не переживали об ответных угрозах и атаках — сторонники веры ставили нужды секты выше собственных жизней и даже благополучия своих семей.

Нельзя сказать, были ли фидаи официальным отрядом элитных оперативников. Вероятно, в первые годы существования группы договоренности были более неформальными, но постепенно становились структурированными. Некоторые выполняли роль спящих агентов в домах врагов, изучая их религию и культурные традиции, чтобы заслужить доверие и авторитет. Но при этом не понятно, обучали ли фидаев иностранным языкам, владению оружием или другим специализированным навыкам. Хотя здравый смысл подсказывает, что подобные тренировки — очевидный момент при подготовке к ответственному заданию.

Первые атаки фидаев, например, на муэдзина в Исфахане, не похожи на спланированное нападение. Скорее всего, в тот момент существования секты группа, позже ставшая ядром отряда, формально не существовала. Кто знает, может, в ранние дни любому последователю могли поручить столь опасное задание. Убийства стали специализированным искусством позже.

Тем не менее, фидаи не были безумными фанатиками. У них определенно была высокая степень личной мотивации, что неудивительно, если учитывать смертельную опасность. Они верили, что убийство ради секты было праведным, очищающим, даже священным актом. Однако у историков почти нет доказательств, что убийцам обещали прямой билет в счастливую загробную жизнь или гипнотизировали. Подобные обвинения, вероятно, появились позже, и их источником могли стать враги фидаев, стремившиеся дискредитировать их верность организации.

Природу обучения фидаев также окружало множество слухов, большинство из которых, скорее всего, ложны. Маловероятно, что убийц накачивали наркотиками, чтобы притупить их чувства перед выходом на задание. По факту, их миссии были настолько сложными и комплексными, что наркотические опьянение создало бы лишние проблем.

Истина куда более прозаична. Фидаи были малочисленной группой элитных оперативников, и они не хотели расставаться с жизнью, если без этого можно было обойтись. Их вряд ли подвергали воздействию наркотиков, потому что на задании все органы чувств убийцы должны были работать на пределе. А в ходе нападений фидаи были готовы к смерти, но не стремились к ней. Даже самые ярые члены секты всегда искали пути отступления при проработке своих планов.

При этом нельзя отрицать, что выживаемость среди фидаев на активной службе была очень низкой. Поэтому к членам группы относились с большим почетом. Крепости ассассинов чтили память павших убийц точно так же, как европейские деревни возводили монументы в честь воинов прошлого. Низариты документировали карьеру каждого фидая.

Но не все низариты были фидаями. Хотя секта предпочитала работать в тени, у нее также был большой контингент обычных солдат: замкам нужны были гарнизоны, а караванам и посланникам — сопровождающие. Иногда они участвовали и в крупных военных операциях.