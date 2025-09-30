Electronic Arts меняет руки: кто купил одного из крупнейших издателей?

Electronic Arts подтвердила недавние слухи: компания действительно вступила в сделку о покупке. EA перейдет в собственность инвестиционного консорциума, состоящего из трех фирм — сумма соглашения оценивается в $55 млрд. Портал gamesindustry.biz рассказал, кто стоит за сделкой и что представляют собой фонды, которые вложатся в Electronic Arts.

© EA

Первый инвестор — PIF. Один из крупнейших суверенных фондов в мире, основанный в 1971 году. Его имущество оценивается в $925 млрд, а принадлежит фонд Мухаммеду ибн Салману, наследному принцу Саудовской Аравии.

У PIF уже есть присутствие на рынке игр и киберспорта, однако инвестиции фонда в игровую индустрию вызывают горячие дискуссии из-за противоречивой репутации страны на фоне соблюдения прав человека. Помимо этого, правительство США обвиняет ибн Салмана в причастности к убийству Джамаля Хашогги — журналиста Washington Post, погибшего на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018-м.

Savvy Games Group, игровое подразделение PIF, было учреждено в 2021 году. На данный момент оно владеет ESL FACEIT Group и Scopely — новой владелицей Niantic. Кроме того, фонду принадлежат 8,1% Embracer Group, материнской компании Plaion, THQ Nordic, Coffee Stain и многих других студий. А в 2022-м PIF потратила $1 млрд, чтобы приобрести 5% в Capcom и Nexon Gaming. Через год фонд также вложился в Nintendo — по состоянию на 2024 год доля Savvy Games Group в японской компании составляет 7,54%. Что касается крупных западных издателей, у PIF есть доля в Take-Two Interactive (6,19%), а до покупки Electronic Arts фонд владел 55% акций компании.

Другим крупным собственником EA станет Silver Lake — 12-я по размеру частная инвестиционная фирма в мире. Она базируется в США и специализируется на технологических инвестициях: в портфолио организации числятся инвестиции в Airtable, Dell, Klarna, Noom, Stripe и Unity Technologies. Silver Lake также является крупнейшим акционером City Football Group — материнской компании футбольного клуба Manchester City, которому принадлежат доли в множестве клубов по всему миру.

Учитывая популярность спортивных игр Electronic Arts, в том числе EA FC, и связи Silver Lake с различными футбольными клубами, данная инвестиция выглядит резонно.

Наконец, последний участник сделки — Affinity Partners, независимая инвестиционная фирма из США, которой руководит Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа и бывший директор Управления американской инновации. По слухам, за то время, что он был у власти, Кушнер завязал дружеские отношения с ибн Салманом.

В 2021-м Кушнер покинул Белый дом и основал Affinity Partners, получив инвестицию в размере $2 млрд от PIF. А в 2024-м председатель комитета сената США по финансам отправил главе юридического отдела фирмы письмо, в котором выразил беспокойство по поводу «сделок с иностранными инвесторами». Он также заявил, что Affinity «прикарманила $157 млн в пошлинах от иностранных клиентов», включая $87 млн от правительств Саудовской Аравии.

Но нужно отметить, что, хотя EA заключила соглашение с группой инвесторов и получила одобрение совета директоров, сделка пока еще не финализирована. Ей предстоит также получить добро от акционеров и регуляторов. Как утверждает официальный пресс-релиз, Electronic Arts ожидает, что сделка будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года.