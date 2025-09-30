Reebok выпустила уникальные кроссовки в стиле PlayStation 1

Компания Sony PlayStation анонсировала выпуск целого ряда новых продуктов в честь 30-летия бренда, среди которых особое внимание прессы и игроков привлекли эксклюзивные кроссовки, созданные в коллаборации с Reebok. Об этом сообщает издание Press Start.

© Газета.Ru

Коллекция кроссовок получила название PlayStation × Reebok 30th Anniversary. Эти модели поставляются в уникальной лимитированной упаковке, дизайн которой имитирует внешний вид оригинальной консоли PlayStation 1 на момент ее запуска.

В рамках этой коллаборации было представлено три разные модели кроссовок, каждая из которых будет доступна в разных регионах. Так, модель InstaPump Fury '94 предназначена исключительно для Японии, Pump Omni Zone II будет продаваться в США, а Workout Plus — в Великобритании.

Каждая пара обуви украшена множеством мелких деталей, отсылающих к миру гейминга, включая стилизованный коннектор от контроллера PlayStation, который используется в качестве элемента для завязывания шнурков.

Помимо обуви, PlayStation также представила коллекционное издание книги под названием PlayStation: The First 30 Years. Эта книга в твердом переплете объемом 400 страниц предлагает читателям визуальное путешествие по истории PlayStation и включает ранее не публиковавшиеся фотографии прототипов консолей.

Когда кроссовки появятся в продаже и сколько будут стоить, не сообщается.

