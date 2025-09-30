Назван самый быстрый мобильный процессор

С выпуском процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 5 и A19 Pro соперничество между Qualcomm и Apple в гонке мобильных чипов выходит на новый уровень. Qualcomm заявляет о своей победе над Apple в одноядерных тестах, в то время как Apple стремится обеспечить мощную графическую производительность.

© MobiDevices

Чтобы оценить разницу в производительности, на YouTube-канале Geekerwan детально проанализировали Snapdragon 8 Elite Gen 5 в режиме нагрузки одного и нескольких ядер.

Производительность

Тестирование в Geekbench 6 вновь подтвердило первенство A19 Pro в задачах с одним потоком обработки данных. Однако разрыв между ним и Snapdragon 8 Elite Gen 5 составил всего 4,5%, поскольку новый чип Apple показал результат в 4019 очков против 3846 у конкурента – это свидетельствует о постепенном снижении отставания Qualcomm.

В многопоточном режиме картина резко меняется: Snapdragon 8 Elite Gen 5 превзошёл предыдущую версию, Snapdragon 8 Elite, на целых 22,5% и достиг отметки в 12 546 баллов, став самым производительным процессором на рынке. Он опережает A19 Pro на 13,5%. Но что насчёт энергоэффективности?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонстрирует более высокое потребление энергии по сравнению с такими решениями, как A19 Pro: мощность тестового образца достигает почти 19,5 Вт в Geekbench 6.

Для достижения такого результата флагманскому чипу Qualcomm требуется на 61% больше энергии, чем A19 Pro, что делает последний лидером по эффективности среди представленных решений. Тестовый образец Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрал 12 546 баллов в многоядерном тесте при 19,5 Вт. У розничного экземпляра A19 Pro – 11 054 балла в многоядерном режиме при 12,1 Вт. Тестовый образец Dimensity 9500 набрал 10 716 баллов в многоядерном режиме при 18 Вт.

Эффективность

Перейдём к анализу энергоэффективности. Как уже отмечалось ранее, A19 Pro показал выдающийся результат в многоядерном тесте Geekbench 6, обогнав все предыдущие решения и обеспечив прирост эффективности до 34%. Но как он соотносится с Snapdragon 8 Elite Gen 5, если рассматривать исключительно соотношение баллов к ватту?

Сравнение выглядит следующим образом:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (инженерный образец) – 643,38 балла/Вт;A19 Pro (розничный образец) – 913,55 балла/Вт;Dimensity 9500 (инженерный образец) – 595,33 балла/Вт.

Как видно из этих данных, A19 Pro демонстрирует на 42% более высокую производительность на ватт по сравнению с Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench 6, а Dimensity 9500 оказался наименее эффективным среди всех чипсетов, выполненных по техпроцессу N3P.

Важно учитывать, что представленные цифры касаются инженерных образцов, поэтому характеристики конечных продуктов, которые скоро появятся в продаже, могут существенно отличаться. В заключение можно сказать, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 лидирует в многоядерном тестировании Geekbench 6, однако A19 Pro от Apple сохраняет лидерство в плане энергоэффективности и одноядерной производительности, опережая конкурентов на целое поколение.