Какая видеокарта быстрее RX 7600 XT на 16 ГБ или RTX 5060 Ti на 8 ГБ

В одном из выпусков на YouTube-канале Iceberg Tech протестировали в семи современных играх RX 7600 XT на 16 ГБ и RTX 5060 Ti на 8 ГБ.

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7500F, матплату MSI B650 Gaming Plus WiFi, оперативную память 2х16 ГБ DDR5-6000, систему охлаждения Thermalright FS140, блок питания RM850X.

Запускались все игры в 1080р и 1440р с графикой Very Low, Low, Medium, High, Very High, Epic и др.

В игре The Last of Us Part Two в Full HD удалось с графикой Very Low получить 141 к/с (5060 Ti) и 87 к/с (7600 ХТ), в 2К - 99 к/с и 59 к/с соответственно. С пресетом Very High в 1080р показатели составили 69 к/с и 45 к/с соответственно, в 1440р - 52 и 34 к/с соответственно.

Marvel's Spider-Man 2 шла в 1080р на настройках графики Very Low и средней частотой кадров 134 к/с (5060 Ti) и 99 к/с (7600 ХТ), в 2К с этим же пресетом - 96 к/с и 68 к/с соответственно. С графикой Very High средняя производительность равнялась в 1080р - 53 к/с и 63 к/с соответственно, в 1440р - 36 и 43 к/с соответственно.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.

Вывод

В 1080р с самым низким пресетом 5060 Ti с 8 ГБ превосходила 7600 ХТ на 29% в среднем (152 к/с и 118 к/с), в 1440р - на 15% (118 к/с и 103 к/с). С максимальным пресетом эта разница составляла в FHD - 25% (86 к/с и 69 к/с), в QHD - 29% (67 к/с и 52 к/с).

Но не торопитесь заказывать 5060 Ti. Покупать её имеет смысл, если вы не любите современные игры или хотите иметь лучшую киберспортивную карточку без переплаты за видеопамять. RX 7600 ХТ брать задорого тоже не стоит: проще найти её не новой, а б/у.

Сам же эксперт рекомендует сейчас рассматривать из новых только 5060 Ti на 16 ГБ или 9600 ХТ на 16 ГБ. Они точно станут выгодной покупкой. Если же вы не против подержанных моделей, то можете рассмотреть за те же деньги нечто близкое к 5060 Ti по производительности.