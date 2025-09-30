Половина геймеров ждет перевода, не начиная играть в новинки

30 сентября отмечается Международный день переводчика.

© Российская Газета

В индустрии видеоигр значимость перевода особенно велика. От качества локализации напрямую зависит, каким будет игровой опыт пользователей.

Международная платформа с популярными онлайн-играми "Фогейм" провела опрос среди русскоязычных геймеров, чтобы выяснить, какое значение они придают локализации на родной язык, и эксклюзивно поделилась результатами с "РГ".

Ценность игрового перевода

Около половины игроков (48%) заявили, что без русской локализации они вовсе не начинают игру. Ещё 42% считают перевод важным, но не решающим фактором. И только 9% готовы играть в любом случае, даже без перевода.

Показательно, что каждый второй (57%) предпочитает дождаться полноценной локализации от издателя, прежде чем начать прохождение.

Русский язык - приоритет

При выборе языка игры 83% участников всегда выбирают русский, если он доступен. Для 15% всё зависит от конкретного проекта.

Лишь 2% принципиально предпочитают оригинальную версию, чаще всего на английском.

Что именно важно в переводе?

Наибольшее значение для игроков имеют переведённые названия персонажей, предметов и локаций - так ответили 74% респондентов. Чуть меньше (71%) отметили важность локализованного интерфейса. Половина участников ценят озвучку (50%), а также перевод субтитров и текста (44%). Адаптация шуток и культурных отсылок оказалась важна лишь для 30% опрошенных.

Когда плохая локализация портит впечатление

У 43% игроков слабый перевод вызывает негативные эмоции о проекте. Для 35% это важно только в случае грубых ошибок. Около 10% игроков почти не обращают внимания на качество перевода.

Проблемы локализации раздражают многих. На первом месте - непереведенные элементы интерфейса (56%) и использование машинного перевода (54%), который не был обработан литературным редактором.

Переводить ли названия игр?

На этот вопрос нет единого ответа. 40% предпочитают оригинальные названия, 28% выступают за обязательный перевод, а 17% предлагают выбирать в зависимости от контекста. Для 15% этот фактор не имеет значения.

Кто принял участие в опросе?

В исследовании приняли участие 1065 пользователей из разных регионов России и стран СНГ. Большинство респондентов (83%) запускают видеоигры ежедневно. Ещё 15% играют несколько раз в неделю. Лишь около 1% признались, что заходят в игры всего несколько раз в месяц или реже.

Аудитория оказалась преимущественно мужской (84%), женщины составили 16%. Основная возрастная группа - 35-45 лет (47%). Ещё 30% - игроки 25-34 лет, около 20% - старше 45.

По роду деятельности аудитория разнообразна: 30% работают в офисе, 20% удалённо, 11% развивают собственный бизнес, 6% - фрилансеры. При этом 31% выбрали вариант "Другое", указав разные профессии вне предложенного списка. Студентов - единицы (около 1%).