Intel показала первые процессоры Panther Lake на 18A техпроцессе

На мероприятии Intel Tech Tour 2025 компания впервые продемонстрировала процессоры следующего поколения Panther Lake, созданные по новейшему техпроцессу Intel 18A.

Эти чипы станут первыми потребительскими решениями с обновлёнными вычислительными чиплетами и графикой на архитектуре Xe3.

Хотя участникам тура запрещено раскрывать подробности, известно, что Intel делает ставку на мобильные платформы, как и в предыдущие годы. Напомним, в 2023-м акцент был на Meteor Lake, а в 2024-м — на Lunar Lake. Оба поколения затем вышли под брендом Core Ultra.

Panther Lake обещает стать важным шагом для Intel: переход на 18A откроет путь к повышению энергоэффективности и росту производительности. Кроме того, впервые ожидается использование Xe3-графики в коммерческих продуктах.

Финансовым аналитикам и СМИ на Tech Tour показали производство на фабрике Ocotillo (Fab 52), где и будет налажено изготовление новых процессоров.