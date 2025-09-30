ComputerBase проверила производительность Borderlands 4 в Linux

Немецкое издание ComputerBase протестировало Borderlands 4 под Linux и сравнило результаты с Windows 11.

© Ferra.ru

Для теста использовались видеокарты Radeon RX 9070, GeForce RTX 5070 и Intel ARC B580 в связке с процессором Ryzen 7700X. Система работала на CachyOS с ядром Linux 6.16, игра запускалась в FullHD на высоких настройках с FSR 4 и DLSS 4 в режиме Quality.

Лучше всего под Linux показала себя Radeon RX 9070 — в среднем 76 fps с просадками до 59,8. Однако под Windows на той же системе результат был выше — почти 97 fps. При этом выяснилось, что в Linux игра загружает CPU на 90%, что ограничивает производительность.

© ComputerBase

© ComputerBase

GeForce RTX 5070 оказалась куда слабее: около 60 fps в среднем и провалы до 25 кадров против 84 fps и 58 минимум под Windows. А вот Intel ARC B580 вовсе не смогла запустить игру.

Дополнительно проверили Steam Deck, но портативная консоль не справилась — фреймрейт оказался слишком низким для комфортной игры.