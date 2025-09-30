На новой PS5 Slim больше не вытекает жидкий металл

В Европе стартовали продажи обновлённой ревизии PlayStation 5 Slim с индексом CFI-2100. Главный минус новинки — уменьшенный твердотельный накопитель.

Теперь вместо 1 ТБ доступно лишь 825 ГБ. Для Digital Edition это особенно чувствительно, учитывая растущие размеры современных игр.

Снаружи изменений минимум: приставка сохранила дизайн Slim-версии, но лишилась глянцевого покрытия, вернувшись к матовой отделке, напоминающей стартовые модели. Гораздо важнее обновления внутри.

Во-первых, Sony добавила третий NAND-модуль вместо двух, что улучшает распределение нагрузки. Во-вторых, в системе охлаждения появились специальные «рёбра» для удержания жидкого металла.

Ранее его утечки при вертикальной установке могли приводить к перегреву и даже повреждениям APU. Теперь риск сведён к минимуму — как и в PS5 Pro, где применено аналогичное решение.

Кроме того, консоль стала чуть легче и энергоэффективнее. Пока не ясно, когда ревизия появится в США.