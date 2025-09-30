В России представили гибрид игрового компьютера и холодильника для энергетиков. Его разработали бренд TORNADO, инженерная студия MaxxPC и производитель систем охлаждения DeepCool.

Новинка сочетает игровой ПК и отсек для охлаждения напитков. Холодильная камера вмещает до 50 банок. С технической стороны устройство оснащено процессором AMD Ryzen 5 7500F, видеокартой RTX 5060, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD на 500 ГБ и материнской платой B650. За стабильность работы отвечают комплектующие DeepCool, включая систему охлаждения и блок питания. Разработчики отмечают, что конфигурация обеспечивает производительность даже при высоких нагрузках.

ПК-холодильник создан как концептуальный проект и не поступит в продажу. Однако у пользователей есть возможность выиграть его в розыгрыше вместе с годовым запасом напитков.