Геймеры выбирают «дешевые клубы» вместо домашних консолей

Играть в современные игры у себя дома стало дорогим и сложным занятием, заявил НСН Михаил Пименов.

Расходы на содержание компьютеров и приставок, а также сложности с доступом к играм привели россиян в компьютерные клубы, рассказал директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.

За пять лет обороты в нише компьютерных клубов выросли почти в 40 раз. В компьютерные игры играют почти две трети россиян, а 27% занимаются этим ежедневно. В тоже время продажи консолей упали на 18%, а видеокарт на 22%. Об этом сообщили исследователи из T-Pay и T-Data. Эксперты объясняют это тем, что россияне стали чаще посещать компьютерные клубы. Пименов подтвердил рост популярности этого сегмента.

«Это связано с несколькими вещами. Во-первых, всплеск популярности киберспорта и стримингов. Во-вторых, россияне столкнулись с ростом цен на оборудование, в частности, на видеокарты. К тому же это еще и способ социализации, совместного времяпрепровождения для студентов, подростков и молодежи. В клубах часто есть VR-зоны. Эту технологию не всегда можно себе позволить в силу ограниченности окружающего пространства. А в компьютерных клубах вопрос уже сходу решен. Все настроено, чтобы комфортно сесть и играть. Установлены все игры, налажено сетевое соединение, не нужно искать себе особый аккаунт», — подчеркнул он.

Пименов добавил, что цены в компьютерных клубах остаются на доступном уровне.

«Цены в компьютерных клубах находятся в диапазоне от 100 до 250 рублей в час, если это где-то в Москве с какими-то премиум-опциями. Если смотреть по регионам, то там встречается цена и меньше 100 рублей. Это бизнес, который обладает довольно-таки высокой рентабельностью, особенно при грамотном подходе. Тут два варианта: открыть что-то свое с нуля или делать по франшизе. Во втором случае все настроят, откроют, главное не развалить это менеджеру-управляющему», — указал он.

