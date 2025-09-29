Как решить головоломку с алтарем в Silent Hill f: гайд

В Silent Hill f много не очень очевидных головоломок, и паззл с алтарем — пожалуй, один из первых, на котором у многих игроков возникают проблемы. Портал gamespot.com рассказал, как его решить.

Впервые попав в другой мир, Хинако окажется перед алтарем: пять постаментов, пять «подношений» на тарелках. Можно сразу догадаться, что определенные предметы должны лежать на определенных местах, но поэма, которой игра сопровождает эту головоломку, лишь запутывает.

По факту, для решения задачи она абсолютно не нужна — на самом деле важно изучить предметы визуально, потому что на них можно найти символы, соответствующие аналогичным на постаментах. Таким образом, предметы можно просто рассортировать по символам.

Подношения нужно разложить в следующем порядке, слева направо.