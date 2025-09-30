Стала известна точная дата выхода Battlefield 6

Компания Electronic Arts поделилась точной датой выхода Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров.

В этот раз релиз состоится одновременно на всех платформах — 10 октября в зависимости от временной зоны. В игру можно будет играть уже 18:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series. В связи с массовым выходом в первые часы после релиза ожидаются очереди — они уже происходили во время открытой беты.

Точная дата выхода Battlefield 6 на ПК и консолях

ПК (Steam, EA App), PS5 и Xbox Series — 10 октября в 18:00 мск.

События Battlefield 6 развернутся в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.