Команда LeBwa выиграла турнир BetBoom All Stars по «Миру танков»

27 сентября на VK Play Арене в Москве завершился медиа-турнир BetBoom Битва чемпионов 2025: All Stars по «Миру танков». Призовой фонд турнира составил 1,4 млн рублей.

В решающем матче сошлись составы под руководством Дмитрия LeBwa Палащенко и Анатолия TheAnatolich Баракова. Игровой день включал дуэли в форматах best-of-1 и best-of-3, командные встречи 2х2 и 5х5, а главным событием стал матч 7х7 в best-of-13. В напряжённой серии LeBwa одержал победу со счётом 7:6.

По итогам зрительского голосования MVP турнира стал TheAnatolich, получивший медаль и 100 тысяч рублей. Символичным моментом оказалось его решение передать трофей Ивану BEOWULF422 Яворскому в честь завершения его киберспортивной карьеры.