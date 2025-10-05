Оптовые магазины в США отказываются продавать Xbox: чем это грозит Microsoft?

Costco, один из крупнейших оптовых магазинов в США, отказался от продаж консолей Xbox — но они не единственные, кто постепенно сокращают присутствие платформы Microsoft на своих полках. По факту, это решение назревало давно, и издатель, вероятно, был готов к нему заранее. Портал gamesindustry.biz рассказал, чем Microsoft грозит пропажа консолей из оптовой продажи.

© Unsplash

10 лет назад отказ оптовых магазинов от Xbox стал бы очень дурным знаком, который интерпретировали бы как сигнал, что Microsoft собирается с концами покинуть консольный бизнес. Но сегодня картина немного иная. Лишь недавно появились данные, показывающие, что владельцы Xbox играют больше, чем пользователи других платформ, а Microsoft и ASUS открыли предварительные заказы на премиальные портативные консоли под брендом Xbox. По некоторым метрикам игровое отделение Microsoft не только активно, но и хорошо себя чувствует.

Тем не менее, развернуть новостную повестку так, чтобы отказ ретейлеров выглядел как нечто позитивное для Xbox, тяжело. Если бы платформа была конкурентоспособной по отношению к PlayStation или Switch, ничего подобного не произошло бы. А резкий подъем цены на консоли, которые и так сильно отстают от конкурентов, стал лишь последним гвоздем в крышку гроба.

В то же время, на ситуацию можно взглянуть чуть более позитивно, если учитывать контекст стратегического сдвига Microsoft. Издатель с каждым годом делал все больший акцент на Game Pass. Данный сервис — ядро игровой стратегии корпорации, и она четко давала понять, что прочие аспекты рынка видеоигр для нее вторичны.

Например, продажи оригинальных игр издательства почти гарантированно страдают от того, что в них можно в первый же день поиграть в Game Pass, но это, похоже, считают приемлемой ценой, если она повышает количество подписчиков и их удержание. Продажи в оптовых магазинах — жертва на том же алтаре. Успех Game Pass и стратегии цифровой дистрибьюции Microsoft обходит стороной физические продажи на Xbox больше, чем на любой другой платформе.

По данным статистики от аналитиков игрового рынка, Xbox занимает последние места по продажам физических копий игр в большинстве крупных регионов — в том числе США. Поэтому, с точки зрения оптовых площадок, оправдать поддержку Xbox тяжело. Консоли и так продаются неважно, а теперь, с падением продаж физических копий игр, Xbox попросту напрасно занимает место на магазинных полках. Решение полностью отказаться от их продажи — более чем логичное, если рассматривать финансовый аспект вопроса.

Но действительно ли это так важно для рынка? 10 лет назад — определенно, разрыв отношений с крупными оптовиками расценили бы как симптом скорой смерти. Но сегодня у Microsoft есть Game Pass, и Xbox — лишь один из способов получить доступ к этому мультиплатформенному сервису.

Издатель хорошо понимал, что делает, развернув рекламную кампанию This is an Xbox. По сути, Microsoft прямо сказала потребителю, что ему не нужен Xbox, потому что у него и так уже есть устройство, поддерживающее игры для платформы. Подобный ход не мог не обернуться потерями для продаж консоли, и потеря оптовых каналов нанесет им дополнительный удар. Но если аудитории Xbox и Game Pass останутся довольны, то и Microsoft будет не на что жаловаться.

Хотя, конечно, нельзя сказать, что срез оптовых продаж совсем не повредит игровому направлению. Отказ оптовиков лишит Xbox ряда возможностей по достижению новых пользователей, что особенно опасно, поскольку у Sony и Nintendo есть солидное присутствие на магазинных полках. Кроме того, Microsoft понесет потери в определенные временные периоды: например, перед новогодними праздниками Xbox привлечет внимание значительно меньшей части людей.

При этом Microsoft нельзя забывать о грамотном кризисном менеджменте. Несмотря на важность Game Pass, презентация продуктов перед потенциальными покупателями в реальном мире — по-прежнему важная часть процесса продаж вне зависимости от того, в какой сфере работает производитель.