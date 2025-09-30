Разработчики Zenless Zone Zero провели трансляцию, посвященную новой версии 2.3

Разработчики Zenless Zone Zero провели прямую трансляцию, посвящённую новой версии 2.3 — обновление станет доступно с 15 октября.

В этот раз игроков ждут сразу три новых персонажа: пятизвёздочные Люсия (поддержка, эфир) и Йидхари (разрушение, мороз), а также агент A-ранга Манато (разрушение, огонь).

Баннеры версии 2.3 выглядят следующим образом:

С Вивиан будет связана новая сюжетная глава, также персонаж получит новый скин — его можно забрать, если потратить 180 ивентовых «круток», либо же купить в магазине. Скин на Манато раздадут бесплатно всем.

В ходе версии также будут доступны боевой ивент со сражениями за эфириалов, событие с гаданием на улицах, а также логин-ивенты с бесплатными «крутками» и банбулетами. После обновления игроки также получат по 600 полихромов на почту.

А ещё 300 полихромов можно забрать уже сейчас — разработчики опубликовали промокод LUCIA1015 на донатную валюту и ресурсы.