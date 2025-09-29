Внутренности новой PS5 показали на видео

Блогер Остин Эванс разобрал на видео новую PS5 и сравнил консоль с ее предшественницей. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

В середине сентября Sony выпустила в продажу новую ревизию PS5, которая уже появилась в ряде регионов мира. Популярный ютубер, на канал которого подписано больше 5,5 миллионов пользователей, разобрал PS5 и назвал все отличия новой модели от старой.

В первую очередь консоль PlayStation ревизии CFI-210 получила уменьшенный накопитель — 825 гигабайт вместо 1 терабайта памяти. Речь идет только о модели PS5 Digital Edition, которая не имеет встроенного дисковода. Также Эванс выяснил, что инженеры Sony оптимизировали конструкцию приставки, хотя внешне она почти не отличается от предшественницы. Новая PS5 весит на 123 грамма меньше. Разобрав консоль, Остин Эванс раскрыл тайну снижения веса устройства. Оказалось, что в игровой гаджет поставили более тонкий металлический каркас, который защищает внутренности девайса.

Кроме того, Sony заменила глянцевые панели на корпусе устройства на матовые. Внутри приставки специалист обнаружил материнскую плату с новым дизайном — видимо, инженеры изменили компоновку и упростили некоторые детали.

В тестах производительности новая и старая консоли показали примерно одинаковые результаты. Под максимальной нагрузкой обе PS5 потребляли около 200 ватт энергии. Однако вентилятор приставки новой ревизии оказался тише, чем у старой.

Ранее известный инсайдер billbil-kun заявил, что Sony представит новую ревизию PlayStation 5 Pro. Девайс появится в продаже уже 30 сентября.