Дженсен Хуанг заявил, что Китай почти догнал США в производстве чипов

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что разрыв между США и Китаем в сфере производства чипов минимален. По его словам, жёсткие ограничения на поставки американских технологий не приносят пользы и мешают компаниям работать на одном из крупнейших рынков.

Высказывания прозвучали на фоне попыток Nvidia возобновить продажи графических процессоров H20 для китайских заказчиков. Их поставки были приостановлены из-за новых экспортных правил США. В августе Минторг США начал выдавать лицензии на чипы, и компания уже разрабатывает улучшенную версию, которая должна соответствовать требованиям и при этом превзойти по характеристикам текущую модель.

Параллельно Китай ускоряет развитие собственных технологий. Huawei начала массовые поставки суперкомпьютерных систем с чипами Ascend 910B и представила план до 2027 года по созданию новых поколений процессоров. Эти разработки не используют экосистему CUDA и ориентированы на местное программное обеспечение.