Продажи Silent Hill f превысили миллион копий

Konami объявили, что тираж Silent Hill f превысил миллион копий. На это хоррору потребовался всего день, то есть данные актуальны на 26 сентября (а релиз состоялся 25-го числа).

Разработчики показали специальный арт и поблагодарили геймеров.

Действие Silent Hill f впервые во всей франшизы разворачивается не в городке Сайлент Хилл, а в поселении в Японии. Главной героиней выступает Хинако — девушка, которая живёт в проблемной семье. Однажды её город заполоняют чудовища, а все живые люди исчезают.

Silent Hill f доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Хоррор поддерживает перевод на русский язык, но без озвучки.