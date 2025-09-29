Electronic Arts готовится к продаже инвесторам за $50 млрд

В сделке участвуют Silver Lake и Суверенный фонд Саудовской Аравии

Американский издатель видеоигр Electronic Arts готовится к продаже группе инвесторов за $50 млрд, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. В числе покупателей называются инвестиционная компания Silver Lake и Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Сделка пока официально не подтверждена. После сообщений о переговорах капитализация EA выросла до $43 млрд, а затем прибавила еще около 15%. Издание отмечает, что выкуп может стать крупнейшим в истории с использованием заемных средств, поскольку значительная часть финансирования будет обеспечена кредитами.

Electronic Arts была основана в 1982 году и вышла на биржу в 1990-м. Сейчас компанию возглавляет Эндрю Уилсон. EA известна своими сериями спортивных игр Sports FC (ранее FIFA), Madden NFL, NBA Live и NHL, а также такими франшизами, как Sims, Apex Legends, Mass Effect, Need for Speed и Battlefield.

Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние годы активно инвестирует в игровую индустрию и уже владеет долями в Nintendo, Capcom, Hexon и самой EA. Подконтрольная фонду Savvy Games Group ранее в этом году приобрела студию Niantic, разработчика Pokemon GO.