5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Blippo+

Blippo+ — симулятор инопланетного телевидения, изначально вышедший на мини-консоли Playdate. Игроку предстоит изучить целую коллекцию абсурдных телеканалов, в реальном времени вещающих о культуре и делах инопланетян. Разобраться в происходящем непросто, но в том и суть: это ТВ для пришельцев, созданное пришельцами.

© Steam

Shadow President

Изначально политическая стратегия Shadow President вышла аж в 1993 году и, до недавнего времени, считалась заброшенным проектом. Несмотря на кажущуюся сложность игры, цель предельно проста: удержаться на посту президента Соединенных Штатов, пока на фоне происходят турбулентные политические события, вроде падения Берлинской стены. А это значит, что игроку нужно грамотно распоряжаться всеми ресурсами, от влияния до вооруженных сил и разведданных.

© Steam

Mind Diver

Mind Diver — детективное приключение от первого лица, посвященное реконструкции потерянных воспоминаний. Протагонист должен будет погрузиться в воспоминания девушки по имени Лина, чтобы понять, что произошло с пропавшим человеком. Но установить обстоятельства пропажи будет непросто: для этого необходимо восстановить пробелы в памяти и провести параллели, которые сама Лина могла не заметить.

© Steam

Aethermancer

Новый проект от создателей платформера Monster Sanctuary. В Aethermancer тоже нужно собирать монстров, но не для платформинга, а для карточных поединков. Игра обставлена как приключение в духе The Legend of Zelda, но с колодостроительными механиками и находками, знакомыми по Pokemon. Проект пробудет в раннем доступе примерно год.

© Steam

Videonauts

Videonauts — новый проект инди-разработчика resnijars, постоянно выпускающего маленькие, но интересные игры. Так, Videonauts — стильная RPG в духе Undertale о жутком особняке и коллекции видео, которая в нем хранится. Протагонист, которого пригласили изучить кассеты, оказывается взаперти, и теперь ему предстоит найти путь на свободу в таинственном лабиринте комнат.