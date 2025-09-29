Ghost of Yōtei и Tsushima сравнили: никакой революции, но много маленьких «чудес»

YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал сравнение Ghost of Yōtei и её предшественника Ghost of Tsushima.

© Ferra.ru

Авторы отмечают: ждать графической революции не стоит. Разработчики улучшили текстуры, проработку декораций и модели персонажей, но в целом изменения скорее эволюционные.

Главное преимущество сиквела — множество мелких деталей, делающих мир более реалистичным. Например, физика снега: герой оставляет следы, а при движении сбивает снежный покров с веток и кустов.

© YouTube

Сильно доработана и растительность: теперь удары мечом позволяют косить траву и даже срубать бамбук, тогда как в первой части растения оставались статичными.

Добавили и полноценное возгорание травы — огонь не просто распространяется, но и оставляет выжженные участки земли.

© YouTube

Улучшились погодные эффекты: капли дождя оставляют круги на воде, а с крыш стекают реалистичные потоки. Также обновили систему глобального освещения и боевые анимации.

В итоге Ghost of Yōtei не совершает прорыва, но наполняет знакомую формулу множеством «маленьких чудес», создающих более живую и атмосферную картину.