В Silent Hill f нашли настройки графики, которые «не потянет» и RTX 5090

Новый Silent Hill f вышел на Unreal Engine 5, но многие игроки заметили — графика выглядит упрощённой. Как оказалось, Konami спрятала более продвинутые параметры, которые можно активировать только вручную через Engine.ini.

После включения скрытых настроек, получивших название «True Epic», игра заметно преображается: растения и объекты получают корректные тени, более качественное глобальное освещение и атмосферное AO.

В частности, сцены с растительностью перестают выглядеть плоско и оживают.

Однако есть нюанс — производительность резко падает. Даже на NVIDIA RTX 5090 в 4K игра не держит 60 fps без DLSS Quality. Это напоминает ситуацию с первым Crysis, где максимальные настройки были рассчитаны «на будущее», а не на актуальные ПК.

Разработчики, вероятно, скрыли их, чтобы избежать жалоб на низкий fps. Атмосфера игры при этом не страдает — страдает лишь производительность.