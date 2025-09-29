Sony назвала PS5 самой прибыльной консолью, забыв о PS2

Корпорация Sony ошибочно назвала актуальную консоль PS5 самой прибыльной. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа обратили внимание на посвященную PlayStation презентацию, которую Sony показала на выставке Tokyo Game Show. В компании рассказали, что продажи PS5 принесли ей 136 миллиардов долларов — это больше, чем любая другая приставка PlayStation. Для сравнения, PS4 обогатила своих создателей на 107 миллиардов, PS3 — 71 миллиард, PS2 — 44 миллиарда долларов.

Авторы TechSpot уличили японскую корпорацию в обмане, обвинив в манипуляции цифрами, чтобы показать красивый отчет. Они отметили, что PS5 разошлась тиражом 80,3 миллиона единиц, тогда как PS2 продалась тиражом 160 миллионов единиц. «Данные на графике, очевидно, не учитывали инфляцию. Если бы это было так, PS2 была бы гораздо более выгодной», — заметили авторы.

Также в материале говорится, что Sony учитывает выручку от продажи консолей и аксессуаров — контроллеров DualSense, гарнитур PSVR2, а не прибыль от реализации только приставок.

В конце сентября инсайдеры рассказали, что Sony представит новую ревизию PlayStation 5 Pro. Флагманская консоль выйдет 30 сентября и будет доступна по прежней цене — 799 евро, или около 78 тысяч рублей.