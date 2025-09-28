Pure покинул состав российской BetBoom Team по Dota 2

Чемпионат.com

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что керри Иван Pure Москаленко перешёл в инактив.

О его уходе ранее сообщали инсайдеры. Кто заменит игрока, пока неизвестно.

Спасибо организации и всем тиммейтам за опыт, а фанатам – за поддержку. Впереди новый этап, посмотрим, что он принесёт.

Состав BetBoom Team:

  • Данил gpK~ Скутин;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi Семёнов.

Москаленко играл под тегом BetBoom Team с конца 2024 года. Вместе с ним команда заняла первые места на FISSURE Universe: Episode 4 и PGL Wallachia Season 4. The International 2025 коллектив завершил на 4-м месте.