Pure покинул состав российской BetBoom Team по Dota 2
Российский киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что керри Иван Pure Москаленко перешёл в инактив.
О его уходе ранее сообщали инсайдеры. Кто заменит игрока, пока неизвестно.
Спасибо организации и всем тиммейтам за опыт, а фанатам – за поддержку. Впереди новый этап, посмотрим, что он принесёт.
Состав BetBoom Team:
- Данил gpK~ Скутин;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Виталий Save- Мельник;
- Владислав Kataomi Семёнов.
Москаленко играл под тегом BetBoom Team с конца 2024 года. Вместе с ним команда заняла первые места на FISSURE Universe: Episode 4 и PGL Wallachia Season 4. The International 2025 коллектив завершил на 4-м месте.