Ужасно медленно: новые игры запустили на Radeon HD 6790

В одном из выпусков на YouTube-канале Zax Game Inn продемонстрировали, как в 40 современных играх ведут себя Ryzen 5 5600X и HD 6790.

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 5600X, оперативную память 16 ГБ DDR4, матплату B450, видеокарту AMD Radeon HD 6790 1gb GDDR5.

Все игры, кроме Dota 2, Warframe, Rocket League, Honkai Star Rail (во всех - Medium Details), Minecraft (High Detalis), запускались с Low Details.

Среди игровых проектов были Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fifa 22, Battlebit, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, One Piece Odyssey, Dota 2, Fifa 24, Far Cry V, Genshin Impact, Warframe, Horizon Zero Dawn, Gta V, Rocket League, Witcher 3, Sons of the Forest, Overwatch 2, Apex Legends, Red Dead Redemption, Honkai Star Rail, Minecraft, Palworld, Fortnite, PUBG, Forza Horizon 5, CS 2, CS GO outdated, Valorant, Battlefield 1, Ark survival, League of Legends, Metro Еxodus, Call of Duty, Need for Speed Heat, Resident Evil 3, Rainbow Six Siege, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4, Days Done, Devil May Cry 5, Atomic Heart, Subnautica Sub Zero.

В Assassin's Creed Odyssey в 720р удалось в среднем получить 49 к/с.

Gta V запускалась в 1080р со средней частотой кадров 63 к/с.

PUBG шла в Full HD с 52 к/с в среднем, а Forza Horizon 5 в 768р с 23 к/с. В CS 2 видеокарта HD 6790 выдавала в 1080р средний FPS 85 к/с, в CS:GO - в районе 90 к/с.

Вывод

В разрешении 1080р запускались далеко не все игры, но те, в которые удалось поиграть, в среднем шли с 97 к/с. Большинство проектов шли в 720р, и средний FPS в этом разрешении составил 46 к/с.