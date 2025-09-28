Fnatic с россиянином Chronicle попала в топ-3 VALORANT Champions 2025

Fnatic одержала тяжёлую победу над Paper Rex в четвертьфинале VALORANT Champions 2025. Игра завершилась со счётом 2:1 — в последней игре команда смогла совершить камбэк, выиграв 12 раундов подряд.

Теперь команде Тимофея Chronicle Хромова предстоит сыграть в полуфинале против победителя пары MIBR/NRG. Сам полуфинал верхней сетки пройдёт 3 октября в 14:00 мск.

Paper Rex же упала в нижнюю сетку, где сразится за возможность остаться на турнире против Team Heretics. Матч пройдёт 29 сентября в 16:00 мск.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.